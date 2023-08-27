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В історичному центрі Одеси обвалилася стіна будинку

27 серпня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У середмісті Одеси рухнула стіна старого житлового будинку
Фасад аварійного будинку. Фото: Ірина Касті
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одесі рухнула стіна будинку старого житлового фонду. На вулиці Базарній відколовся шматок фасадного флігеля, обійшлося без постраждалих.

Про це у соцмережах повідомила місцева жителька Ірина Касті.

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За інформацією Ірина, наразі зруйновано дві квартири, адже в них немає однієї з чотирьох опорних стін.

"Ми ще не встигли відійти від останнього прильоту, не всі вставили шибки, як чергова неприємність. Відколовся значний шматок стіни фасадного флігеля нашого будинку. Хоча він є з незапам’ятних часів аварійним і по камінчику падає постійно, сьогодні було страшнувато. Тріщини, спричинені прильотом, розійшлися. І ось результат", – написала Ірина.

Також одеситка зазначила, що скоро може завалитися і друга опорна стіна. Надзвичайні служби та комунальники наразі працюють на місці інциденту, а постраждалим сім'ям запропонували варіанти тимчасового житла. 

Що відомо про аварійний будинок

Будинку на Базарній, 93 понад 100 років, він 1892 будівництва та давно є аварійним. З 8 на 9 квітня 2005 року сталося обрушення частини стіни горища та 3 поверху задньої стіни лівостороннього флігеля. Останній конкурс на пошук інвестора для ремонту будинку проводився у 2021 році, проте заявок від інвесторів не було.

Нагадаємо, прокуратура розпочала слідство за фактом знищення будинку Гавсевича біля парку Шевченка. У рамках цього провадження вживаються заходи для заборони будівельних робіт на місці знищеного будинку.

Будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.

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