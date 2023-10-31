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В историческом центре Одессы продают "бомбоубежище"

31 октября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В историческом центре Одессы продают "бомбоубежище"
Бомбоубежище в Одессе. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В историческом центре Одессы продается бомбоубежище в аварийном доме. Известно, что здание находится под защитой наследия ЮНЕСКО и имеет только один вход со двора.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Местные жители отмечают, что подвальное помещение на 350 квадратных метров находится под квартирами.

Что известно о помещении

Как отмечает риелтор, здание находится на улице Пушкинской. В ней произведены свет и вода. Также есть отдельные комнаты, которые можно использовать в качестве кабинетов.

Владельцы отмечают, что продают квартиру за "сущие копейки". Они оценили стоимость в 160 тысяч долларов.

Реакции соцсетей

Несмотря на "впечатляющее предложение" пользователи соцсетей обратили внимание на то, что цокольный этаж в многоэтажке стал частным и теперь продается.

Реакции пользователей соцсетей. Фото: скриншот

Также многие отметили, что здание не имеет качественной вентиляции и аварийного выхода, что недопустимо для столь большой площади.

Реакции пользователей соцсетей. Фото: скриншот

Напомним, враг все чаще стал бить по Одесчине, а с наступлением холодов количество атак, по словам специалистов, станет больше. Но вот в каком состоянии укрытие и бомбоубежище на втором году войны? Есть ли у них все нужное — читайте в нашем материале.

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