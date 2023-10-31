Бомбосховище в Одесі. Фото: скриншот з відео

В історичному центрі Одеси продають бомбосховище в аварійному будинку. Відомо, що будівля знаходиться під захистом спадщини ЮНЕСКО та має лише один вхід з двору.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

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Місцеві мешканці зазначають, що це підвальне приміщення на 350 квадратних метрів знаходиться під квартирами.

Що відомо про приміщення

Як зазначає рієлтор, будівля знаходиться на вулиці Пушкінській. В ній проведені світло та вода. Також є окремі кімнати, які можна використовувати як кабінети.

Власники зазначають, що продають помешкання за "справжні копійки". Вони оцінили вартість у 160 тисяч доларів.

Реакції соцмереж

Попри "вражаючу пропозицію" користувачі соцмереж звернули увагу на те, що цокольний поверх у багатоповерхівці став приватним та тепер продається.

Реакції користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Також багато хто зазначив, що будівля не має якісної вентиляції та аварійного виходу, що неприпустимо для такої великої площі.

Реакції користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог все частіше став бити по Одещині, а з настанням холодів кількість атак, за словами фахівців, побільшає. Але ось у якому стані укриття та бомбосховища на другому році війни? Чи є в них все потрібне — читайте у нашому матеріалі.