Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В історичному центрі Одеси продають "бомбосховище" arrow

В історичному центрі Одеси продають "бомбосховище"

31 жовтня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В історичному центрі Одеси продають "бомбосховище"
Бомбосховище в Одесі. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В історичному центрі Одеси продають бомбосховище в аварійному будинку. Відомо, що будівля знаходиться під захистом спадщини ЮНЕСКО та має лише один вхід з двору. 

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

Читайте також:

Місцеві мешканці зазначають, що це підвальне приміщення на 350 квадратних метрів знаходиться під квартирами.

 Що відомо про приміщення

Як зазначає рієлтор, будівля знаходиться на вулиці Пушкінській. В ній проведені світло та вода. Також є окремі кімнати, які можна використовувати як кабінети. 

Власники зазначають, що продають помешкання за "справжні копійки". Вони оцінили вартість у 160 тисяч доларів. 

Реакції соцмереж

Попри "вражаючу пропозицію" користувачі соцмереж звернули увагу на те, що цокольний поверх у багатоповерхівці став приватним та тепер продається. 

Реакції користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Також багато хто зазначив, що будівля не має якісної вентиляції та аварійного виходу, що неприпустимо для такої великої площі. 

Реакції користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог все частіше став бити по Одещині, а з настанням холодів кількість атак, за словами фахівців, побільшає. Але ось у якому стані укриття та бомбосховища на другому році війни? Чи є в них все потрібне — читайте у нашому матеріалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі