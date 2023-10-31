В історичному центрі Одеси продають "бомбосховище"
В історичному центрі Одеси продають бомбосховище в аварійному будинку. Відомо, що будівля знаходиться під захистом спадщини ЮНЕСКО та має лише один вхід з двору.
Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.
Місцеві мешканці зазначають, що це підвальне приміщення на 350 квадратних метрів знаходиться під квартирами.
Що відомо про приміщення
Як зазначає рієлтор, будівля знаходиться на вулиці Пушкінській. В ній проведені світло та вода. Також є окремі кімнати, які можна використовувати як кабінети.
Власники зазначають, що продають помешкання за "справжні копійки". Вони оцінили вартість у 160 тисяч доларів.
Реакції соцмереж
Попри "вражаючу пропозицію" користувачі соцмереж звернули увагу на те, що цокольний поверх у багатоповерхівці став приватним та тепер продається.
Також багато хто зазначив, що будівля не має якісної вентиляції та аварійного виходу, що неприпустимо для такої великої площі.
Нагадаємо, ворог все частіше став бити по Одещині, а з настанням холодів кількість атак, за словами фахівців, побільшає. Але ось у якому стані укриття та бомбосховища на другому році війни? Чи є в них все потрібне — читайте у нашому матеріалі.
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