Взрыв мины в Коблево: погибла супружеская пара, есть раненые

В Коблево на пляже взорвалась мина: погибла супружеская пара
В Коблево днем 13 сентября произошел взрыв противодесантной мины в акватории Черного моря. В результате инцидента погибли супруги — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их 16-летняя дочь получила ранения. Девушке оказали медицинскую помощь, в дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно. Также пострадала 40-летняя женщина — ее в тяжелом состоянии госпитализировали.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает Новини.LIVE.
Трагедия на побережье Николаевской области
По словам главы ОВА, участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт и огражден. Там также были установлены предупреждающие знаки о минной опасности, однако люди пересекли ограждение.
Решетилов подчеркнул, что желание людей иметь доступ к морю и просьба об открытии побережья в Коблево понятны. В то же время, по его словам, пляжи нельзя открывать, пока специалисты не подтвердят безопасность пребывания на соответствующих участках.
"Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями", — отметил глава Николаевской ОВА.
Он призвал жителей и отдыхающих не игнорировать ограждения и предупредительные знаки, а также не заходить на закрытые участки побережья и в воду.
Как сообщали Новини.LIVE, 30 августа на побережье Черного моря вблизи Санжийки в Одесской области обнаружили морскую мину, которую военные уничтожили контролируемым дистанционным подрывом. Жителей и отдыхающих призвали не приближаться к подозрительным предметам на берегу и воде.
Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа на побережье Одесщины произошли два смертельных инцидента в Каролино-Бугаге и Заливе. Отдыхающие зашли в воду в запрещенных местах и взорвались на взрывоопасных предметах, в результате чего погибли три человека.