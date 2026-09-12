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Главная Одесса В Коблево на пляже взорвалась мина: погибла супружеская пара

В Коблево на пляже взорвалась мина: погибла супружеская пара

Ua ru
12 сентября 2026 18:53
Взрыв мины в Коблево: погибла супружеская пара, есть раненые
Разминировщик обследует территорию. Фото иллюстративное: HALO Trust

В Коблево днем 13 сентября произошел взрыв противодесантной мины в акватории Черного моря. В результате инцидента погибли супруги — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их 16-летняя дочь получила ранения. Девушке оказали медицинскую помощь, в дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно. Также пострадала 40-летняя женщина — ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает Новини.LIVE.

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Трагедия на побережье Николаевской области

По словам главы ОВА, участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт и огражден. Там также были установлены предупреждающие знаки о минной опасности, однако люди пересекли ограждение.

В Коблево на пляже взорвалась мина: погибла супружеская пара - фото 1
Сообщение Решетилова. Фото: скриншот

Решетилов подчеркнул, что желание людей иметь доступ к морю и просьба об открытии побережья в Коблево понятны. В то же время, по его словам, пляжи нельзя открывать, пока специалисты не подтвердят безопасность пребывания на соответствующих участках.

"Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями", — отметил глава Николаевской ОВА.

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Он призвал жителей и отдыхающих не игнорировать ограждения и предупредительные знаки, а также не заходить на закрытые участки побережья и в воду.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 августа на побережье Черного моря вблизи Санжийки в Одесской области обнаружили морскую мину, которую военные уничтожили контролируемым дистанционным подрывом. Жителей и отдыхающих призвали не приближаться к подозрительным предметам на берегу и воде.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа на побережье Одесщины произошли два смертельных инцидента в Каролино-Бугаге и Заливе. Отдыхающие зашли в воду в запрещенных местах и ​​взорвались на взрывоопасных предметах, в результате чего погибли три человека.

пляж Николаевская область море мина война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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