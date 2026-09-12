Взрыв мины в Коблево: погибла супружеская пара, есть раненые

Разминировщик обследует территорию. Фото иллюстративное: HALO Trust

В Коблево днем 13 сентября произошел взрыв противодесантной мины в акватории Черного моря. В результате инцидента погибли супруги — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их 16-летняя дочь получила ранения. Девушке оказали медицинскую помощь, в дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно. Также пострадала 40-летняя женщина — ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Трагедия на побережье Николаевской области

По словам главы ОВА, участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт и огражден. Там также были установлены предупреждающие знаки о минной опасности, однако люди пересекли ограждение.

Сообщение Решетилова. Фото: скриншот

Решетилов подчеркнул, что желание людей иметь доступ к морю и просьба об открытии побережья в Коблево понятны. В то же время, по его словам, пляжи нельзя открывать, пока специалисты не подтвердят безопасность пребывания на соответствующих участках.

"Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями", — отметил глава Николаевской ОВА.

Читайте также:

Он призвал жителей и отдыхающих не игнорировать ограждения и предупредительные знаки, а также не заходить на закрытые участки побережья и в воду.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 августа на побережье Черного моря вблизи Санжийки в Одесской области обнаружили морскую мину, которую военные уничтожили контролируемым дистанционным подрывом. Жителей и отдыхающих призвали не приближаться к подозрительным предметам на берегу и воде.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа на побережье Одесщины произошли два смертельных инцидента в Каролино-Бугаге и Заливе. Отдыхающие зашли в воду в запрещенных местах и ​​взорвались на взрывоопасных предметах, в результате чего погибли три человека.