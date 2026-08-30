Морская мина у Санжийки: ВМС обезвредили опасную находку

Взрыв морской мины. Фото: кадр из видео

На побережье Черного моря в районе Санжийки в Одесской области обнаружили морскую мину. Опасный предмет уничтожили военные. Для этого провели контролируемый дистанционный подрыв. Жителей и отдыхающих призывают не приближаться к подозрительным предметам на берегу и в воде.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

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Возле Санжийки взорвали морскую мину

Опасную находку обнаружили 30 августа на черноморском побережье в районе села Санжийка Одесской области. Для устранения угрозы и обеспечения безопасности побережья к работе привлекли подразделения Военно-морских сил ВСУ. Морскую мину решили не перемещать, а уничтожить на месте.

Военные провели контролируемый дистанционный подрыв. В ВМС отметили, что продолжают выполнять задачи по защите морского побережья и обеспечению безопасности людей.

Гибель людей из-за мин

Минная опасность на черноморском побережье остается реальной. За время полномасштабной войны в Одесской области уже фиксировались смертельные случаи, связанные со взрывами неизвестных предметов в море. Новини.LIVE сообщали, что 7 июня 2025 года в бухте Каролино-Бугазской громады во время купания в море произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погибли двое мужчин. На месте работали полицейские, взрывотехники и спасатели.

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Также Новини.LIVE сообщали, что еще одна трагедия произошла 10 августа 2025 года в Каролино-Бугажской общине. Тогда правоохранители сообщили о двух взрывах неизвестных предметов в море. Погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин.

Что делать, если увидели мину

В ГСЧС подчеркивают, что мина или другой взрывоопасный предмет может взорваться от механического воздействия. Поэтому самостоятельно проверять находку, прикасаться к ней или пытаться перенести категорически запрещено.

Если человек заметил подозрительный предмет, нужно остановиться и не приближаться к нему. Уходить следует тем же путем, которым пришли, внимательно смотря под ноги. ГСЧС рекомендует держаться от потенциально опасной находки на расстоянии не менее 100 метров.

Также необходимо предупредить находящихся рядом людей, чтобы они не приближались к предмету. Уже из безопасного места нужно сообщить о находке в ГСЧС по номеру 101 или в полицию по номеру 102, указав место и заметные ориентиры.