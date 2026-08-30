Морська міна біля Санжійки: ВМС знищили небезпечну знахідку

Вибух морської міни. Фото: кадр з відео

На узбережжі Чорного моря в районі Санжійки на Одещині виявили морську міну. Небезпечний предмет знищили військові. Для цього провели контрольований дистанційний підрив. Жителів та відпочивальників закликають не наближатися до підозрілих предметів на березі та у воді.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає Новини.LIVE.

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Біля Санжійки підірвали морську міну

Небезпечну знахідку виявили 30 серпня на чорноморському узбережжі в районі села Санжійка Одеської області. Для усунення загрози та убезпечення узбережжя до роботи залучили підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ. Морську міну вирішили не переміщувати, а знищити на місці.

Військові провели контрольований дистанційний підрив. У ВМС зазначили, що продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та безпеки людей.

Загибель людей через міни

Мінна небезпека на чорноморському узбережжі залишається реальною. За час повномасштабної війни на Одещині вже фіксували смертельні випадки, пов'язані з вибухами невідомих предметів у морі. Новини.LIVE писали, що 7 червня 2025 року в Затоці Кароліно-Бугазької громади під час купання в морі стався вибух невідомого предмета. Внаслідок нього загинули двоє чоловіків. На місці працювали поліцейські, вибухотехніки та рятувальники.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що ще одна трагедія сталася 10 серпня 2025 року у Кароліно-Бугазькій громаді. Тоді правоохоронці повідомили про два вибухи невідомих предметів у морі. Загинули троє відпочивальників — жінка та двоє чоловіків.

Що робити, якщо побачили міну

У ДСНС наголошують, що міна чи інший вибухонебезпечний предмет може здетонувати від механічного впливу. Тому самостійно перевіряти знахідку, торкатися її або намагатися перенести категорично заборонено.

Якщо людина помітила підозрілий предмет, потрібно зупинитися та не наближатися до нього. Відійти слід тим самим шляхом, яким прийшли, уважно дивлячись під ноги. ДСНС рекомендує триматися від потенційно небезпечної знахідки на відстані щонайменше 100 метрів.

Також необхідно попередити людей поруч, щоб вони не наближалися до предмета. Уже з безпечного місця потрібно повідомити про знахідку ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102, вказавши місце та помітні орієнтири.