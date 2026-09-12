Вибух міни в Коблевому: загинуло подружжя, є поранені

Розмінувальниця обстежує територію. Фото ілюстративне: HALO Trust

У Коблевому вдень 12 вересня стався вибух протидесантної міни в акваторії Чорного моря. Внаслідок інциденту загинуло подружжя — 43-річний чоловік та 42-річна жінка. Їхня 16-річна донька отримала поранення. Дівчині надали медичну допомогу, надалі вона проходитиме лікування амбулаторно. Також постраждала 40-річна жінка — її у тяжкому стані госпіталізували.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Новини.LIVE.

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Трагедія на узбережжі Миколаївщини

За словами очільника ОВА, ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита та огороджена. Там також були встановлені попереджувальні знаки про мінну небезпеку, однак люди перетнули огородження.

Повідомлення Решетілова. Фото: скриншот

Решетілов наголосив, що бажання людей мати доступ до моря та запит на відкриття узбережжя в Коблевому зрозумілі. Водночас, за його словами, пляжі не можна відкривати, доки фахівці не підтвердять безпеку перебування на відповідних ділянках.

"Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям", — зазначив голова Миколаївської ОВА.

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Він закликав жителів та відпочивальників не ігнорувати огородження й попереджувальні знаки, а також не заходити на закриті ділянки узбережжя та у воду.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 серпня на узбережжі Чорного моря поблизу Санжійки на Одещині виявили морську міну, яку військові знищили контрольованим дистанційним підривом. Жителів та відпочивальників закликали не наближатися до підозрілих предметів на березі та у воді.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 серпня на узбережжі Одещини сталися два смертельні інциденти у Кароліно-Бугазі та Затоці. Відпочивальники зайшли у воду в заборонених місцях та підірвалися на вибухонебезпечних предметах, внаслідок чого загинули троє людей.