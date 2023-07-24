В Крыму уничтожили партию "Ониксов", которыми обстреливали Одессу

Противокорабельная ракета "Оникс". Фото: google

Последнюю неделю Одесчину обстреливали ракетами разного базирования: морского, воздушного и наземного. На складе боеприпасов в Крыму была уничтожена партия противокорабельных ракет "Оникс".

Об этом сообщили в Telegram-канале Крымские партизаны.

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"Наши источники сообщают, что на складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми рашисты уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Цена одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 до 1,30 млн долларов", — говорится в сообщении.

Сообщение об уничтоженной партии "Ониксов". Фото: скриншот

Отметим, оккупанты при обстреле Одессы используют комбинированную тактику. Враг запускает ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО не могут сбивать ракеты Х-22 и Оникс. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что необходимо Одессе, чтобы отражать вражеские атаки.

Напомним, ночью 19 июля оккупанты совершили самую масштабную комбинированную атаку по Одессе. Враг запустил крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Новини.LIVE, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.