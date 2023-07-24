У Криму знищили партію "Оніксів", якими обстрілювали Одесу

Протикорабельна ракета "Онікс". Фото: google

Останній тиждень Одещину обстрілювали ракетами різного базування: морського, повітряного та наземного. На складі боєприпасів у Криму була знищена партія протикорабельних ракет "Онікс".

Про це повідомили в Telegram-каналі Кримські партизани.

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"Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв. Збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів. Ціна однієї ракети "Онікс" становить від 1,25 до 1,30 млн доларів", — йдеться в повідомленні.

Допис про знищену партію "Оніксів". Фото: скриншот

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.

Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.