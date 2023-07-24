Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Криму знищили партію "Оніксів", якими обстрілювали Одесу arrow

У Криму знищили партію "Оніксів", якими обстрілювали Одесу

24 липня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У Криму знищили партію "Оніксів", якими обстрілювали Одесу
Протикорабельна ракета "Онікс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Останній тиждень Одещину обстрілювали ракетами різного базування: морського, повітряного та наземного. На складі боєприпасів у Криму була знищена партія протикорабельних ракет "Онікс". 

Про це повідомили в Telegram-каналі Кримські партизани. 

Читайте також:

"Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв. Збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів. Ціна однієї ракети "Онікс" становить від 1,25 до 1,30 млн доларів", — йдеться в повідомленні. 

Допис про знищену партію "Оніксів". Фото: скриншот
Допис про знищену партію "Оніксів". Фото: скриншот

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.

Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз