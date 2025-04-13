Выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Маяках пробки, а на границе есть очереди — трасса Одесса-Рени
Сегодня вечером, 13 апреля, на международной трассе Одесса — Рени образовались немалые пробки. Кроме этого, большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускном пункте в Молдову, который располагается в селе Паланка.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе сел Большой Дальник и Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте этот участок обозначен красным цветом. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Дорога на Паланку займет сегодня более двух часов. Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.
На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним, в акватории Черного моря вблизи Одесской области сегодня весь день фиксируется активность вражеских разведывательных беспилотников. Также мы писали, что после зимовки в Одесскую область вернулась стая розовых фламинго.
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