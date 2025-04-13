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В Маяках затори, а на кордоні фіксують черги — траса Одеса-Рені

13 квітня 2025 17:12
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені
Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні ввечері, 13 квітня, на міжнародній трасі Одеса — Рені утворилися чималі затори. Окрім цього, велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускному пункті в Молдову, що розташовується в селі Паланка. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі сіл Великий Дальник та Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" теж перевантажена.

В Маяках затори, а на кордоні фіксують черги — траса Одеса-Рені - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа. 

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря поблизу Одеської області сьогодні весь день фіксується активність ворожих розвідувальних безпілотників. Також ми писали, що після зимівлі до Одещини повернулась зграя рожевих фламінго.

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