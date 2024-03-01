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В сети появилось видео, как изменилась Затока за два года войны

1 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В сети появилось видео, как изменилась Затока за два года войны
Кадры разрушений в Затоке. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Любимое место отдыха в одесской Затоке через два года войны практически не узнать. Привычный ландшафт изменился до неузнаваемости, людей нет совсем, многие дома уничтожены во время обстрелов.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На видео видно, как мужчина въезжает в Затоку, однако дальше картина совсем не такая, какой ее помнят большинство одесситов. Разрушенные дома, воронки от попаданий и развалов. Обломки прежней мирной жизни лежат посреди дороги.

Россияне, пытаясь, нанести удар по железнодорожному мосту, практически полностью уничтожили инфраструктуру Затоки. От баз отдыха остались только воронки. В общем, от когда-то курортного поселка почти ничего не осталось.

Ракетные обстрелы Одесской области

Напомним, что Российская армия в очередной раз атаковала дронами Одессу в пятницу, 23 февраля. В городе раздались громкие взрывы. В результате обстрела вражеский беспилотник попал в жилой дом. Один человек погиб, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что во время ночной атаки 10 февраля враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате чего повреждены объекты на Одесчине и Николаевщине.

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