В мережі з'явилось відео, як виглядає Затока у другий рік війни

Кадри руйнувань у Затоці. Фото: скриншот

Улюблене місце відпочинку в одеській Затоці через два роки війни практично не впізнати. Звичний ландшафт змінився до невпізнанності, людей немає зовсім, багато будинків знищено під час обстрілів.

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На відео видно, як чоловік в'їжджає в Затоку, проте далі картина зовсім не така, якою її пам'ятає більшість одеситів. Зруйновані домівки, вирви від влучань та розвалів. Обломки колишнього мирного життя лежать посеред дороги.

Росіяни, намагаючись, завдати удару по залізничному мосту, практично повністю знищили інфраструктуру Затоки. Від баз відпочинку залишилися лише вирви. Загалом від колись курортного селища майже нічого не лишилося.

Ракетні обстріли Одещини

Нагадаємо, що Російська армія вкотре атакувала дронами Одесу в п'ятницю, 23 лютого. В місті пролунали гучні вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий безпілотник влучив в житловий будинок. Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані.

Також ми писали, що начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, повідомила, що під час нічної атаки 10 лютого ворог знову цілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого є пошкоджені об’єкти на Одещині та Миколаївщині.