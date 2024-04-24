В Николаеве пассажир такси вез гранатомет — что ему угрожает

В Николаеве задержали мужчину, который перевозил в багажнике такси оружие. Иллюстративное фото: Freepik

Водитель такси перевозил пассажира, который по его мнению положил в автомобиль опасный предмет. Водитель сообщил об этом патрульным, а те обнаружили в багажнике гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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Подробности инцидента

На одном из блокпостов Николаева патрульные остановили автомобиль Mitsubishi для проверки документов. Водитель сообщил правоохранителям, что он — таксист, однако его пассажир перевозит что-то опасное.

Гранатомет, изъятый правоохранителями. Фото: Нацполиция.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили в багажнике заведенный гранатомет. 27-летний пассажир сказал, что нашел боеприпас в селе, в котором шли активные боевые действия.

Что угрожает

Жителю Николаевщины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Другие случаи сделок с оружием

Ранее мы писали, что житель Одесской области хранил дома целый арсенал боеприпасов. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.