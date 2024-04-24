В Николаеве пассажир такси вез гранатомет — что ему угрожает
Водитель такси перевозил пассажира, который по его мнению положил в автомобиль опасный предмет. Водитель сообщил об этом патрульным, а те обнаружили в багажнике гранатомет.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Подробности инцидента
На одном из блокпостов Николаева патрульные остановили автомобиль Mitsubishi для проверки документов. Водитель сообщил правоохранителям, что он — таксист, однако его пассажир перевозит что-то опасное.
Полицейские осмотрели машину и обнаружили в багажнике заведенный гранатомет. 27-летний пассажир сказал, что нашел боеприпас в селе, в котором шли активные боевые действия.
Что угрожает
Жителю Николаевщины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
Другие случаи сделок с оружием
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