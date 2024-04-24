Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Миколаєві пасажир таксі віз гранатомет — що йому загрожує arrow

В Миколаєві пасажир таксі віз гранатомет — що йому загрожує

24 квітня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Миколаєві пасажир таксі віз гранатомет — що йому загрожує
У Миколаєві затримали чоловіка, якаий перевозив у багажнику таксі зброю. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Водій таксі перевозив пасажира, який, на його думку, поклав до автівки небезпечний предмет. Керманич повідомив про це патрульних, а ті виявили у багажнику гранатомет

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. 

Читайте також:

Подробиці інциденту

На одному із блокпостів Миколаєва патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки документів. Керманич повідомив правоохоронцям, що він — водій, проте його пасажир перевозить щось небезпечне.
 

Житель Миколаївщини перевозив гранатомет у таксі
Гранатомет, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Поліцейські оглянули автівку та виявили у багажнику заведений гранатомет.  27-річний пасажир сказав, що він знайшов боєприпас у селі,  в якому йшли активні бойові дії.

Що загрожує

Жителю Миколаївщини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Інші випадки оборудок зі зброєю

Раніше ми писали, що житель Одеської області зберігав вдома цілий арсенал боєприпасів. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.

Одеса
зброя
поліція
Миколаїв
таксі
граната
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри