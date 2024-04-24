В Миколаєві пасажир таксі віз гранатомет — що йому загрожує

У Миколаєві затримали чоловіка, якаий перевозив у багажнику таксі зброю. Ілюстративне фото: Freepik

Водій таксі перевозив пасажира, який, на його думку, поклав до автівки небезпечний предмет. Керманич повідомив про це патрульних, а ті виявили у багажнику гранатомет.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

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Подробиці інциденту

На одному із блокпостів Миколаєва патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки документів. Керманич повідомив правоохоронцям, що він — водій, проте його пасажир перевозить щось небезпечне.



Гранатомет, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Поліцейські оглянули автівку та виявили у багажнику заведений гранатомет. 27-річний пасажир сказав, що він знайшов боєприпас у селі, в якому йшли активні бойові дії.

Що загрожує

Жителю Миколаївщини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Інші випадки оборудок зі зброєю

Раніше ми писали, що житель Одеської області зберігав вдома цілий арсенал боєприпасів. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.