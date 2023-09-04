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В Минобороны Румынии прокомментировали детонацию дронов РФ на своей территории

4 сентября 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Минобороны Румынии прокомментировали детонацию дронов РФ на своей территории
БпЛА Shahed-136. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время ночной атаки по Измаильскому порту, на Одесчине, российский БпЛА упал и сдетонировал на территории Румынии. Впрочем, в Минобороны соседней страны уверяют, что военной угрозы для них нет.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

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"Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, совершенными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта Рени. Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны Румынии. Фото: скриншот
Сообщение Минобороны Румынии. Фото: скриншот

Атака по Одесской области

Сегодня ночью, 4 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

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