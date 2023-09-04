В Міноборони Румунії прокоментували детонацію дронів РФ на своїй території
Під час нічної атаки по Ізмаїльському порту, що на Одещині, російський БпЛА впав та здетонував на території Румунії. Втім, в міноборони сусідньої країни запевняють, що військової загрози для них немає.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
"Відповідальні структури Міноборони в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені. Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", — йдеться в повідомленні.
Атака по Одещині
Сьогодні вночі, 4 вересня, російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.