В учебных заведениях Одессы идет обустройство укрытий

Учебный процесс в хранилище. Фото: Одесский городской совет

С началом учебного года в одесских учебных заведениях завершаются работы по обустройству укрытий. Чиновники отмечают, что создать безопасный процесс обучения — приоритет №1.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, в Одессе 105 учебных заведений имеют хранилища, простейшие укрытия разного типа, которые приняты комиссионно.

Сколько обустроят укрытий

В 60 заведениях завершаются работы по ремонту и обустройству простейших укрытий, а в 18 — ремонтные работы по увеличению количества мест в простейших укрытиях.

В трех учебных заведениях установлены быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа, которые дают возможность открыть в очном формате те учебные заведения, где нет возможности обустроить простейшее укрытие.

"С педагогическими работниками, учениками, воспитанниками в учебных заведениях города, где организована очная форма обучения, проведены тренировки в случае объявления сигнала "Воздушная тревога" и при возникновении чрезвычайной ситуации. Каждому классу выделен кабинет, из которого отрабатывается эвакуация", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на уровне районов и каждой школы спланированы места для работы каждого учителя в случае отключения электроэнергии с учетом имеющихся генераторов в учебных заведениях.

Напомним, появился новый рейтинг общеобразовательных школ Одесской области на 2023 год. В нем использованы результаты выпускников школ, которые сдавали Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, чтобы определить позиции школ в регионе.