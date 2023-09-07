Рейтинг шкіл Одещини: де випускники склали найкраще НМТ-2023

Випускники складають тест. Фото: google

З'явився свіжий рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеської області на 2023 рік. У ньому використані результати випускників шкіл, які складали Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, щоб визначити позиції шкіл у регіоні.

Про це повідомляє ресурс "Освіта.ua".

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Рейтинг шкіл Одещини

Цьогорічний рейтинг має свої особливості через встановлення нижчого порогового балу "склав / не склав" для деяких предметів, який суттєво змінив результати. За цим пороговим балом не склали лише 0,09% учасників з української мови (порівняно з 7,45% у 2021 році).

Крім того, через військові дії, деякі учні шкіл змушені були залишити свої регіони й навчатися онлайн в інших областях України або навіть за кордоном. Це також вплинуло на позиції шкіл.

Важливо враховувати, що умови проведення НМТ та специфіка визначення результатів змінилися, тому порівнювати рейтинги 2023 року з попередніми роками недоцільно. У таблиці школи ранжовані за середнім балом НМТ та кількістю складених тестів кожної школи.

Топ-15 шкіл Одеської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, цього року сніданками та гарячими обідами під час навчального процесу будуть забезпечені школярі пільгових категорій. Для цього з бюджету Одеської міської ради передбачили відповідне фінансування.

Також ми писали, що сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.