Рейтинг шкіл Одещини: де випускники склали найкраще НМТ-2023
З'явився свіжий рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеської області на 2023 рік. У ньому використані результати випускників шкіл, які складали Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, щоб визначити позиції шкіл у регіоні.
Про це повідомляє ресурс "Освіта.ua".
Рейтинг шкіл Одещини
Цьогорічний рейтинг має свої особливості через встановлення нижчого порогового балу "склав / не склав" для деяких предметів, який суттєво змінив результати. За цим пороговим балом не склали лише 0,09% учасників з української мови (порівняно з 7,45% у 2021 році).
Крім того, через військові дії, деякі учні шкіл змушені були залишити свої регіони й навчатися онлайн в інших областях України або навіть за кордоном. Це також вплинуло на позиції шкіл.
Важливо враховувати, що умови проведення НМТ та специфіка визначення результатів змінилися, тому порівнювати рейтинги 2023 року з попередніми роками недоцільно. У таблиці школи ранжовані за середнім балом НМТ та кількістю складених тестів кожної школи.
Нагадаємо, цього року сніданками та гарячими обідами під час навчального процесу будуть забезпечені школярі пільгових категорій. Для цього з бюджету Одеської міської ради передбачили відповідне фінансування.
Також ми писали, що сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.