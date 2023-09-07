Рейтинг школ Одесчины: где выпускники составили лучшее НМТ-2023

Выпускники сдают тест. Фото: google

Появился новый рейтинг общеобразовательных школ Одесской области на 2023 год. В нем использованы результаты выпускников школ, которые сдавали Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, чтобы определить позиции школ в регионе.

Об этом сообщает ресурс "Освіта.ua".

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Рейтинг школ Одесской области

Нынешний рейтинг имеет свои особенности из-за установления низшего порогового балла "сдал /не сдал" для некоторых предметов, существенно изменивших результаты. По этому пороговому баллу не составили только 0,09% участников украинского языка (по сравнению с 7,45% в 2021 году).

Кроме того, из-за военных действий некоторые ученики школ вынуждены были покинуть свои регионы и учиться онлайн в других областях Украины или даже за рубежом. Это также повлияло на позиции школ.

Важно учитывать, что условия проведения НМТ и специфика определения результатов изменились, поэтому сравнивать рейтинги 2023 с предыдущими годами нецелесообразно. В таблице школы ранжированы по среднему баллу НМТ и количеству сданных тестов каждой школы.

Топ-15 школ Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в этом году завтраками и горячими обедами в учебный процесс будут обеспечены школьники льготных категорий. Для этого из бюджета Одесского городского совета предусмотрено соответствующее финансирование.

Также мы писали, что сегодня одна из самых больших проблем для одесских школьников — нехватка печатных учебников. Худшая ситуация в 5-6 классах.