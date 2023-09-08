В навчальних закладах Одеси триває облаштування укриттів

Навчальний процес у сховищі. Фото: Одеська міська рада

З початком навчального року в одеських закладах освіти завершуються роботи з облаштування укриттів. Чиновники зазначають, що створити безпечний процес навчання — пріоритет №1.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією міськради, в Одесі 105 закладів освіти мають сховища, найпростіші укриття різного типу, які прийняті комісійно.

Скільки облаштують укриттів

Наразі у 60 закладах завершуються роботи з ремонту та облаштування найпростіших укриттів, а у 18 — ремонтні роботи зі збільшення кількості місць у найпростіших укриттях.

У трьох закладах освіти встановлені швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу, які дають можливість відкрити в очному форматі ті заклади освіти, де немає можливості облаштувати найпростіше укриття.

"З педагогічними працівниками, учнями, вихованцями у закладах освіти міста, де організована очна форма навчання, проведені тренування у разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" та при виникненні надзвичайної ситуації. Кожному класу виділено кабінет, з якого відпрацьовується евакуація", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, на рівні районів і кожної школи сплановано місця для роботи кожного вчителя у разі відключення електроенергії з урахуванням наявних генераторів у закладах освіти.

Нагадаємо, з'явився свіжий рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеської області на 2023 рік. У ньому використані результати випускників шкіл, які складали Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, щоб визначити позиції шкіл у регіоні.