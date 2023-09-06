"Виховував проросійське покоління": на Одещині затримали вчителя-мистецтвознавця

Фото: Одеський прикордонний загін

На Одещині, прикордонники затримали місцевого мешканця, який виявився прихильником російської агресії та розпалювачем антиукраїнських наративів серед дітей. Чоловік, працював вчителем мистецтва в одній з місцевих шкіл, використовував свої уроки, щоб поширювати кремлівські наративи та пропаганду.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

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Поціновувач руського миру стверджував перед своїми учнями низку неправдивих тверджень, включаючи "Війну з Росією почала Україна", "Ця війна триватиме довго, бо це вигідно українській владі" і "Одеса і Донбас — території Росії й завжди ними залишаться." Він навіть обвинувачував українських військових в обстрілах цивільного населення.

Поціновувач руського миру. Фото: Одеський прикордонний загін

"Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну утому, що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління", — йдеться в повідомленні.

Крім того, під час обшуку в місці проживання чоловіка правоохоронці виявили безліч підписок на телеграм-канали російської пропаганди та вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності проти України.

ДПСУ перевіряє ноутбук підозрюваного. Фото: Одеський прикордонний загін

Прибічнику ворожої політики було пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, що розпочалася у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини територій України та дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності. За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області було виявлено особу, що активно поширювала пропагандистські матеріали в одній з російських соціальних мереж, заборонених в Україні. Житель села Яськівської сільської громади, використовуючи свій особистий акаунт, репостив матеріали, що підтримували дії окупантів, поширював фейки та прокремлівські наративи.

Зазначимо, мешканці Одеси майже 30 років були об’єктом російських наративів. За даними Українського інституту національної пам'яті, щоб повністю розчистити голови місцевих жителів від маніпуляцій і неправдивої інформації, може знадобитися щонайменше десять років.