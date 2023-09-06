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"Воспитывал пророссийское поколение": в Одесской области задержали учителя-искусствоведа

6 сентября 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Воспитывал пророссийское поколение": в Одесской области задержали учителя-искусствоведа
Фото: Одесский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области пограничники задержали местного жителя, который оказался сторонником российской агрессии и разжигателем антиукраинских нарративов среди детей. Мужчина, работавший учителем искусства в одной из местных школ, использовал свои уроки, чтобы распространять кремлевские нарративы и пропаганду.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд .

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Ценитель русского мира утверждал перед своими учениками ряд ложных утверждений, включая "Войну с Россией начала Украина", "Эта война будет продолжаться долго, потому что это выгодно украинским властям" и "Одесса и Донбасс — территории России и всегда ими останутся." Он даже обвинял украинских военных в обстрелах гражданского населения.

Ценитель русского мира. Фото: Одесский пограничный отряд

"Муж надеялся, что глорифицируя путинский режим и обвиняя Украину в том, что началась война, он сможет воспитать новое пророссийское поколение", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время обыска в месте жительства мужчины правоохранители обнаружили множество подписок на телеграмм-каналы российской пропаганды и изъяли мобильный телефон с поличным против Украины.

ГНСУ проверяет ноутбук подозреваемого. Фото: Одесский пограничный отряд

Стороннику враждебной политики было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начавшейся в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территорий Украины и действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной розни, на унижение национальной чести и достоинства За эти преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области было обнаружено лицо, активно распространявшее пропагандистские материалы в одной из российских социальных сетей, запрещенных в Украине. Житель села Яськивского сельского общества, используя свой личный аккаунт, репостил материалы, поддерживавшие действия оккупантов, распространял фейки и прокремлевские нарративы.

Отметим, что жители Одессы почти 30 лет были объектом российских нарративов. По данным Украинского института национальной памяти, чтобы полностью расчистить главы местных жителей от манипуляций и ложной информации, может понадобиться минимум десять лет.

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