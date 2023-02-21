Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе аварийно выключили высоковольтные линии, питающие два района города arrow

В Одессе аварийно выключили высоковольтные линии, питающие два района города

21 февраля 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе аварийно выключили высоковольтные линии, питающие два района города
В настоящее время выполняются ремонтные работы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе произошло аварийное отключение высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. Специалисты уже выполняют аварийно возобновляемые работы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

"Электронагрузка перераспределена на высоковольтную линию, которую энергетики отремонтировали на выходных. Поэтому подача света в дома одесситов происходит согласно графику стабилизационных отключений. Следите за обновлением информации. О время возобновления работы линии сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Графики отключений света

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:52 "Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом

Эксклюзив

13:51 Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях

13:50 Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности

13:50 В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19

13:46 Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили

Новина з фото

13:37 То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото

13:34 Фонд Вадима Столара передал ВСУ вторую систему обнаружения дронов, чтобы в паре они работали эффективнее

Новина з фото

13:31 Полякова и защитник "Азовстали" посетили реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ"

Новина з фото

13:25 На станции "Вернадского" появился розовый снег: полярники объяснили почему

Новина з відео

13:10 Россия приостанавливает участие в соглашении о стратегическом наступательном вооружении, — путин

Новина з відео

13:08 ​​​​Путин сделал заявление о президентских выборах-2024: детали

Новина з відео

12:59 Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви

Новина з відео

12:20 В Одессе демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге

Новина з відео

11:43 Путин в обращении к парламенту заявил, что жители оккупированных регионов Украины сами виноваты в войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:02 В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

13:17 Эксперт назвала самые распространенные мифы о ВИЧ: что нужно знать

12:06 Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Рік великої війни

06:00 Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

Актуальное по теме

None 21 Февраль 13:53

"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом

None 21 Февраль 13:51

Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях

None 21 Февраль 13:50

Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности

None 21 Февраль 13:35

В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB