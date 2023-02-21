В Одессе аварийно выключили высоковольтные линии, питающие два района города
В городе произошло аварийное отключение высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. Специалисты уже выполняют аварийно возобновляемые работы.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
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"Электронагрузка перераспределена на высоковольтную линию, которую энергетики отремонтировали на выходных. Поэтому подача света в дома одесситов происходит согласно графику стабилизационных отключений. Следите за обновлением информации. О время возобновления работы линии сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
Графики отключений света
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.