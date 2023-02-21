В Одессе аварийно выключили высоковольтные линии, питающие два района города

В настоящее время выполняются ремонтные работы

В городе произошло аварийное отключение высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. Специалисты уже выполняют аварийно возобновляемые работы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

"Электронагрузка перераспределена на высоковольтную линию, которую энергетики отремонтировали на выходных. Поэтому подача света в дома одесситов происходит согласно графику стабилизационных отключений. Следите за обновлением информации. О время возобновления работы линии сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Графики отключений света

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.