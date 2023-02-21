В Одесі аварійно вимкнули високовольтні лінії, що живлять два райони міста
В місті сталося аварійне відключення високовольтної лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси. Фахівці вже виконують аварійно-відновлювані роботи.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
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"Електронавантаження перерозподілене на високовольтну лінію, яку енергетики відремонтували на вихідних. Тому подача світла в домівки одеситів відбувається згідно з графіком стабілізаційних відключень. Слідкуєте за оновленням інформації. Про час відновлення роботи лінії повідомимо додатково", — йдеться в повідомленні.
Графіки відключень світла
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
Нагадаємо, 10 лютого була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.