В Одессе без воды остались два крупнейших района города — причина

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 марта, два района Одессы остались без воды. Кроме того, этого в Приморском районе возможно снижение давления. Отключение связано с обесточиванием подстанций.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканал".

Читайте также:

"Обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала" и резервные вводы к ним. После устранения аварии специалистами "ДТЭК Одесские электросети" и обеспечения электроснабжения, будет возобновлена подача воды. Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, не зависящие от филиала", — заявили в компании.

Где нет воды

Киевский район

Хаджибейский район

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Авария на подстанции

Сегодня, 23 марта, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Кроме того, в Одессе утром произошла авария на одной из высоковольтных подстанций. Поэтому без света временно остались жители микрорайона Черемушки.

Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе.