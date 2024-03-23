Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе без воды остались два крупнейших района города — причина arrow

В Одессе без воды остались два крупнейших района города — причина

23 марта 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе без воды остались два крупнейших района города — причина
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 23 марта, два района Одессы остались без воды. Кроме того, этого в Приморском районе возможно снижение давления. Отключение связано с обесточиванием подстанций.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканал".

Читайте также:

"Обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала" и резервные вводы к ним. После устранения аварии специалистами "ДТЭК Одесские электросети" и обеспечения электроснабжения, будет возобновлена подача воды. Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, не зависящие от филиала", — заявили в компании.

Где нет воды

  • Киевский район
  • Хаджибейский район

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Авария на подстанции

Сегодня, 23 марта, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Кроме того, в Одессе утром произошла авария на одной из высоковольтных подстанций. Поэтому без света временно остались жители микрорайона Черемушки.

Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе.

Одесса
Одесская область
вода
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ