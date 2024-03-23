В Одесі без води залишилися два найбільші райони міста — причина

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 березня, два райони Одеси залишилися без води. Крім цього, у Приморському районі можливе зниження тиску. Відключення пов’язано зі знеструмленням підстанцій.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканал".

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"Знеструмлено деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них. Після усунення аварії спеціалістами "ДТЕК Одеські електромережі" та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та обставини, які не залежать від філії "Інфоксводоканал", — заявили у компанії.

Де немає води

Київський район

Хаджибейський район

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Аварія на підстанції

Сьогодні, 23 березня, на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Крім цього, в Одесі зранку сталася аварія на одній із високовольтних підстанцій. Через це без світла тимчасово залишилися жителі мікрорайону Черемушки.

Додамо, що Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі.