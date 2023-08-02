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В Одессе бухгалтер украл у военных 10 миллионов: детали дела

2 августа 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе бухгалтер украл у военных 10 миллионов: детали дела
Задержание бухгалтера воинской части. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Бухгалтера воинской части обвинили в присвоении более 10 млн грн из зарплатного фонда, предназначенного для выплат военнослужащим. В течение трех месяцев этот фигурант, используя доступ к финансовым ресурсам, перечислял деньги на свою личную банковскую карточку и счета своих знакомых.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По данным следствия, злоумышленник подделывал платежные сведения, предоставлял ложные данные и свой банковский счет для получения неправомерных начислений. Таким образом, ему удалось завладеть более 5 млн грн, при этом суммы разового платежа колебались от 98,500 грн до 550,000 грн. Еще примерно 5 млн грн он присвоил ранее, перечисляя на счета своих знакомых.

Подозреваемый потратил свои деньги на приобретение автомобилей, ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов.

Правоохранители фиксируют факты противоправной деятельности бухгалтера. Фото: ГУНП в Одесской области

Обыски у бухгалтера

Правоохранители задокументировали все противоправные действия бухгалтера воинской части. В результате обысков в месте проживания и на рабочем месте фигуранта были изъяты все незаконно приобретенные предметы, включая даже гранату, похожую на боевую. Граната тоже подвергнута экспертизе для решения вопроса о незаконном обращении с боевым припасом.

обыски в кабинете у бехгалтера.
Обыски в кабинете бухгалтера. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет подозреваемого

По результатам проведенных исследований, мужчине будет поставлено в известность о подозрении в незаконном присвоении чужого имущества злоупотреблением своим служебным положением. Согласно части четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Украины, за такие действия можно предусмотреть до восьми лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла еще одно преступление депутата Одесского областного совета и его супруги, связанное с коррупцией. Ранее эта пара была уличена в деле рейдерского захвата земельных участков в регионе.

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