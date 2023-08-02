В Одесі бухгалтер вкрав у військових 10 мільйонів: деталі справи

Затримання бухгалтера військової частини. Фото: ГУНП в Одеській області

Бухгалтера військової частини звинуватили у привласненні понад 10 млн грн із зарплатного фонду, який був призначений для виплат військовослужбовцям. Протягом трьох місяців цей фігурант, використовуючи доступ до фінансових ресурсів, перераховував гроші на свою особисту банківську картку та рахунки своїх знайомих.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними слідства, зловмисник підробляв платіжні відомості, надавав неправдиві дані та свій банківський рахунок для отримання неправомірних нарахувань. Таким чином, йому вдалося заволодіти понад 5 млн грн, при цьому суми разового платежу коливалися від 98,500 грн до 550,000 грн. Ще приблизно 5 млн грн він привласнив раніше, перераховуючи кошти на рахунки своїх знайомих.

Підозрюваний витратив привласнені гроші на придбання автомобілів, ноутбуків, мобільних телефонів та планшетів.

Правоохоронці фіксують факти протиправної діяльності бухгалтера. Фото: ГУНП в Одеській області

Обшуки у бухгалтера

Правоохоронці задокументували всі протиправні дії бухгалтера військової частини. Внаслідок обшуків у місці проживання та на робочому місці фігуранта були вилучені всі незаконно набуті предмети, включаючи навіть гранату, схожу на бойову. Граната теж піддана експертизі для вирішення питання про незаконне поводження з бойовим припасом.

Обшуки в кабінеті у бухгалтера. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на підозрюваного

За результатами проведених досліджень, чоловіку буде повідомлено про підозру у незаконному привласненні чужого майна зловживанням своїм службовим становищем. Згідно з частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, за такі дії можна передбачити до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила ще один злочин депутата Одеської обласної ради та його дружини, пов'язаний з корупцією. Раніше ця пара була викрита у справі рейдерського захоплення земельних ділянок у регіоні.