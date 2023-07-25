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В Одессе было более 30 тревог за июль: как помочь ребенку преодолеть страх

25 июля 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе было более 30 тревог за июль: как помочь ребенку преодолеть страх
Отец обнимает ребенка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За июль в Одесской области 31 раз звучало уведомление об опасности. В общем, если прибавить продолжительность каждой тревоги, то под угрозой жители региона были 1 день 7 часов и 27 минут. Кроме того, в городе и области было несколько десятков взрывов.

В Одесской мэрии опубликовали советы о том, как помочь ребенку преодолеть страх воздушной тревоги.

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Педиатр Юлия Крушельницкая отмечает, что дети все чаще проявляют страх перед внезапной опасностью — громкими шумами, взрывами, сигналами сирен. Иногда это может приводить к тому, что дети прячутся под кроватью или в шкафу. Как помочь малышам управляться с этим страхом?

Важно понять, что дети очень чувствительны к эмоциям окружающих, и они подражают поведению взрослых, в частности родителей. Следовательно, чтобы снизить уровень тревоги у детей, следует:

  • научиться сохранять спокойствие;
  • избегать психологического напряжения в семье;
  • сформировать для ребенка личный навык замены.
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Напомним, ночью 23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом из авиации и кораблей. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 из 19 ракет, однако, к сожалению, есть и попадания. Более 200 человек, ставших свидетелями массированной ракетной атаки в Одессу, обратились за психологической поддержкой в ГСЧС.

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