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В Одесі було понад 30 тривог за липень: як допомогти дитині подолати страх

25 липня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі було понад 30 тривог за липень: як допомогти дитині подолати страх
Батько обіймає дитину. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За липень в Одеській області 31 раз лунало сповіщення про небезпеку. Загалом, якщо додати тривалість кожної тривоги, то під загрозою мешканці регіону були 1 день, 7годин та 27 хвилин. Крім того, в місті та області було кілька десятків вибухів

В Одеській мерії опублікували поради, як допомогти дитині подолати страх повітряної тривоги. 

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Педіатр Юлія Крушельницька наголошує на тому, що діти все частіше виявляють страх перед раптовою небезпекою - гучними шумами, вибухами, сигналами сирен. Часом це може призводити до того, що діти ховаються під ліжком або у шафі. Як допомогти малюкам управлятися з цим страхом?

Важливо зрозуміти, що діти дуже чутливі до емоцій оточуючих, і вони наслідують поведінку дорослих, зокрема батьків. Отже, щоб знизити рівень тривоги у дітей, слід:

  • навчіться зберігати спокій;
  • уникайте психологічних напружень у родині;
  • сформуйте для дитини особисту навичку заміни.
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Нагадаємо, вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 з 19 ракет проте, на жаль, є й влучання. Понад 200 осіб, які стали свідками масованої ракетної атаки на Одесу, звернулись за психологічною підтримкою до ДСНС.

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