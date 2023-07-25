В Одесі було понад 30 тривог за липень: як допомогти дитині подолати страх

Батько обіймає дитину. Фото: google

За липень в Одеській області 31 раз лунало сповіщення про небезпеку. Загалом, якщо додати тривалість кожної тривоги, то під загрозою мешканці регіону були 1 день, 7годин та 27 хвилин. Крім того, в місті та області було кілька десятків вибухів.

В Одеській мерії опублікували поради, як допомогти дитині подолати страх повітряної тривоги.

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Педіатр Юлія Крушельницька наголошує на тому, що діти все частіше виявляють страх перед раптовою небезпекою - гучними шумами, вибухами, сигналами сирен. Часом це може призводити до того, що діти ховаються під ліжком або у шафі. Як допомогти малюкам управлятися з цим страхом?

Важливо зрозуміти, що діти дуже чутливі до емоцій оточуючих, і вони наслідують поведінку дорослих, зокрема батьків. Отже, щоб знизити рівень тривоги у дітей, слід:

навчіться зберігати спокій;

уникайте психологічних напружень у родині;

сформуйте для дитини особисту навичку заміни.







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Нагадаємо, вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 з 19 ракет проте, на жаль, є й влучання. Понад 200 осіб, які стали свідками масованої ракетної атаки на Одесу, звернулись за психологічною підтримкою до ДСНС.