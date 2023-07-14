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В Одессе бурбуль покусал ребенка: в каком состоянии девочка

14 июля 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе бурбуль покусал ребенка: в каком состоянии девочка
Собака породы бурбуль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

12 июля в полицию поступило сообщение о том, что 10-летнюю девочку покусала собака на улице 8 Марта в Одессе. Ребенок получил перелом левого предплечья.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители установили, что девочку покусал пес ее тети, которую хозяйка ненадолго выпустила из вольера. Пока взрослые были сосредоточены на решении бытовых дел, девочка самостоятельно вышла из дома во двор, где наткнулась на собаку.

Какое наказание ждет владелицу собаки

Владелице животного грозит штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 гривен, с конфискацией животных. Отец девочки получил предупреждение или штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей, то есть от 850 до 1700 гривен.

Полицейские призывают родителей не оставлять без присмотра детей, а владельцев собак — заботиться о том, чтобы домашние питомцы никому не повредили.

Некоторые советы, как обезопасить детей от укусов собак:

  • Не оставляйте детей без присмотра, когда они рядом с собаками.
  • Не позволяйте детям играть с собаками, которых они не знают.
  • Научите детей, как правильно подходить к собакам и как с ними обращаться.
  • Не пугайтесь отталкивать собаку, если она приближается к вам или вашему ребенку.
  • Если собака укусила вас или вашего ребенка, немедленно обратитесь к врачу.

Напомним, в Одесской области в медицинскую службу обратились родители сразу двоих детей. Как оказалось, малышей покусали собаки.

Также мы писали, что в селе Рауховской общины в Одесской области владелица алабая станет обвиненной в нарушении правил содержания собак. Ее алабай покусал десятилетнюю девочку и загрыз соседского пса.

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