В Одесі бурбуль покусав дитину: в якому стані дівчинка

Собака породи бурбуль. Фото: google

12 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 10-річну дівчинку покусав собака на вулиці 8 Березня в Одесі. Дитина отримала перелом лівого передпліччя.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Правоохоронці встановили, що дівчинку покусав пес її тітки, якого господиня ненадовго випустила з вольєра. Доки дорослі були зосереджені на вирішенні побутових справ, дівчинка самостійно вийшла з будинку у двір, де натрапила на собаку.

Яке покарання чекає на власницю собаки

Власниці тварини загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 гривень, з конфіскацією тварин. Батько дівчинки отримав попередження або штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень.

Поліцейські закликають батьків не лишати без нагляду дітей, а власників собак – дбати про те, щоб домашні улюбленці нікому не зашкодили.

Деякі поради, як убезпечити дітей від укусів собак:

Не залишайте дітей без нагляду, коли вони поруч із собаками.

Не дозволяйте дітям гратися з собаками, яких вони не знають.

Навчіть дітей, як правильно підходити до собак і як з ними поводитися.

Не лякайтеся відштовхувати собаку, якщо вона наближається до вас або вашої дитини.

Якщо собака вкусила вас або вашу дитину, негайно зверніться до лікаря.

Нагадаємо, на Одещині до медичної служби звернулися батьки одразу двох дітей. Як виявилось, малечу покусали собаки.

Також ми писали, що у селі Раухівської громади на Одещині власниця алабая стане обвинуваченою в порушенні правил утримання собак. Її алабай покусав десятирічну дівчинку та загриз сусідського пса.