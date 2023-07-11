В Одессе наиболее часто кишечными инфекциями болеют дети: как уберечься

Мать измеряет температуру ребенку. Фото: google

В промежутке с 3 по 9 июля в Одессе наблюдается положительная тенденция: заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась на 14,6%. Всего за этот период было зафиксировано 70 случаев, из которых 56% приходятся на детей. Следует отметить, что случаев холеры не было обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Главными причинами таких заболеваний является неправильное питание, в частности, употребление недомытых овощей и фруктов, а также некорректное приготовление и хранение домашних блюд. Также значительное влияние на распространение инфекций оказывает потребление молочных и мясных продуктов, приобретенных в местах стихийной торговли.

Важно помнить, что соблюдение норм гигиены является лучшей мерой профилактики кишечных инфекций.

В море возбудители кишечных инфекций

По поводу морской воды, за последнюю неделю было обнаружено восемь холероподобных НАГ-вибрионов, которые, хотя не являются возбудителями холеры, могут вызывать кишечные заболевания. Из проб морепродуктов, в том числе мидий и креветок, на пляжах Одессы выделено шесть НАГ-вибрионов, но холерный вибрион не обнаружен.

Важно отметить, что морская вода на общественных пляжах Одессы не отвечает нормативным требованиям, поскольку содержит повышенное количество бактерий группы кишечных палочек и энтерококков.

Как уберечься от кишечной инфекции

Мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду;

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;

защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных;

отделяйте сырую пищу от готовой;

отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других пищевых продуктов;

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;

храните продукты в закрытой посуде во избежание контакта между сырыми и готовыми продуктами;

тщательно готовьте еду;

тщательно прокаливайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты;

доводите блюда до кипения, чтобы убедиться, что они готовились при по меньшей мере 70 градусов;

храните пищу при безопасной температуре;

не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более 2 часов;

используйте чистую или очищенную воду;

тщательно мойте овощи и фрукты, особенно, если будете употреблять их сырыми;

не употребляйте продукты, у которых истек срок годности.

Вирусы или бактерии могут попасть в продукты питания на любой стадии пути от производства к столу, поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителя, играет роль в предотвращении заражения пищи.

Напомним, представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.