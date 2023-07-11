В Одессе наиболее часто кишечными инфекциями болеют дети: как уберечься
В промежутке с 3 по 9 июля в Одессе наблюдается положительная тенденция: заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась на 14,6%. Всего за этот период было зафиксировано 70 случаев, из которых 56% приходятся на детей. Следует отметить, что случаев холеры не было обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Главными причинами таких заболеваний является неправильное питание, в частности, употребление недомытых овощей и фруктов, а также некорректное приготовление и хранение домашних блюд. Также значительное влияние на распространение инфекций оказывает потребление молочных и мясных продуктов, приобретенных в местах стихийной торговли.
Важно помнить, что соблюдение норм гигиены является лучшей мерой профилактики кишечных инфекций.
В море возбудители кишечных инфекций
По поводу морской воды, за последнюю неделю было обнаружено восемь холероподобных НАГ-вибрионов, которые, хотя не являются возбудителями холеры, могут вызывать кишечные заболевания. Из проб морепродуктов, в том числе мидий и креветок, на пляжах Одессы выделено шесть НАГ-вибрионов, но холерный вибрион не обнаружен.
Важно отметить, что морская вода на общественных пляжах Одессы не отвечает нормативным требованиям, поскольку содержит повышенное количество бактерий группы кишечных палочек и энтерококков.
Как уберечься от кишечной инфекции
- Мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду;
- вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
- защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных;
- отделяйте сырую пищу от готовой;
- отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других пищевых продуктов;
- для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;
- храните продукты в закрытой посуде во избежание контакта между сырыми и готовыми продуктами;
- тщательно готовьте еду;
- тщательно прокаливайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты;
- доводите блюда до кипения, чтобы убедиться, что они готовились при по меньшей мере 70 градусов;
- храните пищу при безопасной температуре;
- не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более 2 часов;
- используйте чистую или очищенную воду;
- тщательно мойте овощи и фрукты, особенно, если будете употреблять их сырыми;
- не употребляйте продукты, у которых истек срок годности.
Вирусы или бактерии могут попасть в продукты питания на любой стадии пути от производства к столу, поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителя, играет роль в предотвращении заражения пищи.
Напомним, представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.