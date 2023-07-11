В Одесі частіше на кишкові інфекції хворіють діти: як вберегтись

Мати міряє температуру дитині. Фото: google

У проміжку від 3 до 9 липня в Одесі спостерігається позитивна тенденція: захворюваність на гострі кишкові інфекції знизилася на 14,6%. Загалом за цей період було зафіксовано 70 випадків, з яких 56% припадають на дітей. Варто відзначити, що випадків холери не було виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Головними причинами таких захворювань є неправильне харчування, зокрема вживання недомитих овочів і фруктів, а також некоректне приготування і зберігання домашніх страв. Також значний вплив на поширення інфекцій має споживання молочних і м'ясних продуктів, які придбані у місцях стихійної торгівлі.

Важливо пам'ятати, що дотримання норм гігієни є найкращим заходом профілактики кишкових інфекцій.

В морі збудники кишкових інфекцій

Щодо морської води, за останній тиждень було виявлено вісім холероподібних НАГ-вібріонів, які, хоча не є збудниками холери, можуть спричиняти кишкові захворювання. З проб морепродуктів, зокрема мідій і креветок, на пляжах Одеси виділено шість НАГ-вібріонів, але холерний вібріон не було виявлено.

Важливо відзначити, що морська вода на громадських пляжах Одеси не відповідає нормативним вимогам, оскільки містить підвищену кількість бактерій групи кишкових паличок і ентерококів.

Як вберегтись від кишкової інфекції

Мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;

вимийте і продезінфікуйте всі поверхні і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі;

захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин;

відокремлюйте сиру їжу від готової;

відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів;

для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;

зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами;

ретельно готуйте їжу;

ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти;

доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися при щонайменше 70 градусів;

зберігайте їжу при безпечній температурі;

не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 2 години;

використовуйте чисту або очищену воду;

ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх сирими;

не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Віруси чи бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.

Нагадаємо, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. У Чорному морі досі заборонено купатись.