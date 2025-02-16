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В Одессе из-за аварий отключили воду — когда ждать

16 февраля 2025 14:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 16 февраля: адреса и время
В кране нет воды. Фото: иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 16 февраля, в Одессе запланировано временное отключение воды в связи с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 16:00

  • переулок Кортацци
  • переулок Морской
  • ул. Валерия Самофалова

До 17:00

  • ул. Николая Савича
  • ул. Ицхака Рабина, 23
  • ул. Евгения Танцюры, 40
  • ул. Рассвета

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы рассказывали, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года. Также писали, что Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.

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