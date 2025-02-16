Отключение воды в Одессе 16 февраля: адреса и время

В Одессе из-за аварий отключили воду — когда ждать
Сегодня, 16 февраля, в Одессе запланировано временное отключение воды в связи с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 17:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
До 16:00
- переулок Кортацци
- переулок Морской
- ул. Валерия Самофалова
До 17:00
- ул. Николая Савича
- ул. Ицхака Рабина, 23
- ул. Евгения Танцюры, 40
- ул. Рассвета
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы рассказывали, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года. Также писали, что Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.
Читайте Новини.LIVE!