Відключення води в Одесі 16 лютого: адреси та час

У крані немає води. Фото: ілюстративне: freepik

Сьогодні, 16 лютого, В Одесі заплановано тимчасове відключення води у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Водопостачання буде обмежено на кількох вулицях міста, а повернути його планують до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 16:00

пров. Кортацці

пров. Морський

вул. Валерія Самофалова

До 17:00

вул. Миколи Савича

вул. Іцхака Рабіна, 23

вул. Євгена Танцюри, 40

вул. Світанку

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки одесити платитимуть за воду у лютому 2025 року. Також писали, що Одеська область увійшла до трійки регіонів, де ОСББ найчастіше звертаються до суду.