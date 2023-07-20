В Одессе из-за непогоды приостановлено движение двух трамваев

Ненастье в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Как и обещали синоптики, сегодня Одессу и область накрыла непогода. Идет сильный дождь и уже подтопило некоторые улицы. В связи с этим движение двух трамвайных маршрутов временно остановлено.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В Одессе сильный ливень. Приостановлено движение трамваев №28 и №12. Трудные для проезда улицы Балковская, Атамана Головатого, Черноморского казачества, Приморская и Газовый переулок", — говорится в сообщении.

Улицы Одессы превратились в реки. Фото: Одесский городской совет

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также напомним, что в предприятии "Одессэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, в Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.