В Одесі через негоду припинено рух двох трамваїв

Негода в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Як і обіцяли синоптики, сьогодні Одесу та область накрила негода. Йде сильний дощ й вже підтопило деякі вулиці. У зв’язку з цим рух двох трамвайних маршрутів тимчасово зупинено.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"В Одесі сильна злива. Призупинений рух трамваїв №28 та №12. Важкі для проїзду є вулиці Балківська, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, Приморська та Газовий провулок", — йдеться в повідомленні.

Вулиці Одеси перетворились у річки. Фото: Одеська міська рада

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі планують закупити 30 нових електробусів. Проєкт фінансуватиме Європейський інвестиційний банк.