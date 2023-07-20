Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі через негоду припинено рух двох трамваїв arrow

В Одесі через негоду припинено рух двох трамваїв

20 липня 2023 15:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі через негоду припинено рух двох трамваїв
Негода в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Як і обіцяли синоптики, сьогодні Одесу та область накрила негода. Йде сильний дощ й вже підтопило деякі вулиці. У зв’язку з цим рух двох трамвайних маршрутів тимчасово зупинено. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

"В Одесі сильна злива. Призупинений рух трамваїв №28 та №12. Важкі для проїзду є вулиці Балківська, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, Приморська та Газовий провулок", — йдеться в повідомленні. 

Вулиці Одеси перетворились у річки. Фото: Одеська міська рада
Вулиці Одеси перетворились у річки. Фото: Одеська міська рада

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі планують закупити 30 нових електробусів. Проєкт фінансуватиме Європейський інвестиційний банк.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз