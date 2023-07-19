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В Одессе из-за обстрела произошел масштабный пожар (фоторепортаж)

19 июля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе из-за обстрела произошел масштабный пожар (фоторепортаж)
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью Одесса подверглась самой массированной атаке со стороны РФ. В результате воздушного боя были повреждены складские помещения возле промрынка 7км. Спасатели все еще ликвидируют последствия обстрелов.

В ГСЧС опубликовали фото и видео, как спасатели боролись с огнем.

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Спасатели несколько часов боролись с огнем. Фото: ГСЧС в Одесской области
Спасатели несколько часов сражались с огнем. Фото: ГСЧС в Одесской области
Повреждения получило большое количество складских помещений. Фото: ГСЧС в Одесской области
Повреждения получило большое количество складских помещений. Фото: ГСЧС в Одесской области
Некоторые контейнеры сгорели дотла. Фото: ГСЧС в Одесской области
Некоторые контейнеры сгорели дотла. Фото: ГСЧС в Одесской области
Спасатели работали в защитных масках из-за сильного задымления. Фото: ГСЧС в Одесской области
Спасатели работали в защитных масках из-за сильного задымления. Фото: ГСЧС в Одесской области
Пожар гасили и сверху, используя для этого кран. Фото: ГСЧС в Одесской области
Пожар гасили и сверху, используя для этого кран. Фото: ГСЧС в Одесской области

"На Одесчине в результате ракетного удара есть попадание в складские помещения в разных локациях. Пожарные ликвидировали пожары площадью свыше 3000 кв.м. От ГСЧС привлечены 140 спасателей и 36 единиц техники", говорится в сообщении.

Как сообщают корреспонденты Новини.LIVE, на месте происшествия все еще виднеется дым. Спасатели продолжают работать.

Над складскими помещениями все еще виден дым. Фото: Новини.LIVE

Напомним, более двух часов продолжался массированный обстрел Одессы и области минувшей ночью. В одном из спальных районов пострадали сразу несколько многоэтажек. Более 10 человек получили травмы разной степени тяжести. Последствия ракетной атаки видели журналисты Новини.LIVE.

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