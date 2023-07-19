В Одессе из-за обстрела произошел масштабный пожар (фоторепортаж)
Сегодня ночью Одесса подверглась самой массированной атаке со стороны РФ. В результате воздушного боя были повреждены складские помещения возле промрынка 7км. Спасатели все еще ликвидируют последствия обстрелов.
В ГСЧС опубликовали фото и видео, как спасатели боролись с огнем.
"На Одесчине в результате ракетного удара есть попадание в складские помещения в разных локациях. Пожарные ликвидировали пожары площадью свыше 3000 кв.м. От ГСЧС привлечены 140 спасателей и 36 единиц техники", — говорится в сообщении.
Как сообщают корреспонденты Новини.LIVE, на месте происшествия все еще виднеется дым. Спасатели продолжают работать.
Напомним, более двух часов продолжался массированный обстрел Одессы и области минувшей ночью. В одном из спальных районов пострадали сразу несколько многоэтажек. Более 10 человек получили травмы разной степени тяжести. Последствия ракетной атаки видели журналисты Новини.LIVE.