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В Одесі через обстріл виникла масштабна пожежа (фоторепортаж)

19 липня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі через обстріл виникла масштабна пожежа (фоторепортаж)
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вночі Одеса зазнала наймасованішої атаки з боку РФ. Внаслідок повітряного бою були пошкоджені складські приміщення біля промринку 7км. Рятувальники все ще ліквідовують наслідки обстрілу. 

В ДСНС опублікували фото та відео, як надзвичайники боролись із вогнем. 

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Рятувальники кілька годин боролись із вогнем. Фото: ДСНС в Одеській області
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 Пошкоджень зазнала велика кількість складських приміщень. Фото: ДСНС в Одеській області
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Деякі контейнери згоріли вщент. Фото: ДСНС в Одеській області
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Рятувальники працювали у захисних масках через сильне задимлення. Фото: ДСНС в Одеській області
Пожежу гасили й зверху, використовуючи для цього кран. Фото: ДСНС в Одеській області
Пожежу гасили й зверху, використовуючи для цього кран. Фото: ДСНС в Одеській області

"На Одещині внаслідок ракетного удару є влучання в складські приміщення в різних локаціях. Вогнеборці ліквідували пожежі площею понад 3000 кв.м. Від ДСНС залучено 140 надзвичайників та 36 одиниць техніки", — йдеться в повідомленні. 

Наразі, як повідомляють кореспонденти Новини.LIVE, на місці події все ще видніється дим. Рятувальники продовжують працювати. 

Над складськими приміщеннями все ще дим.
Над складськими приміщеннями все ще видно дим. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, понад дві години тривав масований обстріл Одеси та області минулої ночі. В одному зі спальних районів постраждали одразу кілька багатоповерхівок. Понад 10 людей отримали травми різного ступеня важкості. Наслідки ракетної атаки бачили журналісти Новини.LIVE.

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