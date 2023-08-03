В Одессе мужчина зарабатывал на уклонистах: сколько стоил "билет за границу"

Задержание организатора схемы вывоза мужчин за границу. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура раскрыла схему незаконного заработка, связанную с удалением призывников по военному учету с целью беспрепятственного выезда из Украины. Свои услуги одессит оценил в несколько тысяч долларов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Схема заработка на призывниках

Подозреваемый одессит оказывал "услуги" по выдаче фиктивных документов и ложных диагнозов, чтобы уполномоченные лица, ответственные за призыв, внесли изменения в военный учет лиц, которые оказывались "непригодными" к военной службе. Прокуроры установили, что мужчина подробно инструктировал своих "клиентов" о порядке оформления документов и способе легального пересечения границы. За такие "услуги" он требовал большую сумму — 8 500 долларов США.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Во время обысков в местах проживания и работы подозреваемого правоохранители изъяли наличные и документы, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить полный круг лиц, участвовавших в этой схеме нелегального заработка. Правоохранители задержали подозреваемого, когда тот получал взятку за изготовленные фиктивные документы.

Получены деньги за поддельные документы. Фото: Одесская областная прокуратура

Сейчас задержанному доложено о подозрении за незаконную перевозку лиц через границу и злоупотребление влиянием.

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Между тем действия, совершенные согласно второй статьи, наказываются штрафом от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов.