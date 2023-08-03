Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе мужчина зарабатывал на уклонистах: сколько стоил "билет за границу" arrow

В Одессе мужчина зарабатывал на уклонистах: сколько стоил "билет за границу"

3 августа 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе мужчина зарабатывал на уклонистах: сколько стоил "билет за границу"
Задержание организатора схемы вывоза мужчин за границу. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная прокуратура раскрыла схему незаконного заработка, связанную с удалением призывников по военному учету с целью беспрепятственного выезда из Украины. Свои услуги одессит оценил в несколько тысяч долларов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Схема заработка на призывниках

Подозреваемый одессит оказывал "услуги" по выдаче фиктивных документов и ложных диагнозов, чтобы уполномоченные лица, ответственные за призыв, внесли изменения в военный учет лиц, которые оказывались "непригодными" к военной службе. Прокуроры установили, что мужчина подробно инструктировал своих "клиентов" о порядке оформления документов и способе легального пересечения границы. За такие "услуги" он требовал большую сумму — 8 500 долларов США.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Во время обысков в местах проживания и работы подозреваемого правоохранители изъяли наличные и документы, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить полный круг лиц, участвовавших в этой схеме нелегального заработка. Правоохранители задержали подозреваемого, когда тот получал взятку за изготовленные фиктивные документы.

Получены деньги за поддельные документы. Фото: Одесская областная прокуратура
Получены деньги за поддельные документы. Фото: Одесская областная прокуратура

Сейчас задержанному доложено о подозрении за незаконную перевозку лиц через границу и злоупотребление влиянием.

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Между тем действия, совершенные согласно второй статьи, наказываются штрафом от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз