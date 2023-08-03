В Одесі чоловік заробляв на ухилянтах: скільки коштував "квиток за кордон"

Затримання організатора схеми вивезення чоловіків за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура розкрила схему незаконного заробітку, пов'язану з видаленням призовників з військового обліку з метою безперешкодного виїзду з України. Свої послуги одесит оцінив у кілька тисяч доларів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Схема заробітку на призовниках

Підозрюваний одесит надавав "послуги" з видачі фіктивних документів та неправдивих діагнозів, щоб уповноважені особи, відповідальні за призов, внесли зміни до військового обліку осіб, які виявлялися "непридатними" до військової служби. Прокурори встановили, що чоловік детально інструктував своїх "клієнтів" про порядок оформлення документів і спосіб легального перетину кордону. За такі "послуги" він вимагав велику суму — 8 500 доларів США.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Під час обшуків у місцях проживання та роботи підозрюваного правоохоронці вилучили готівку та документи, що підтверджують протиправну діяльність. Наразі ведеться розслідування, щоб встановити повне коло осіб, які брали участь у цій схемі нелегального заробітку. Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він отримував хабар за виготовлені фіктивні документи.

Отриманні гроші за підробні документи. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зараз затриманому повідомлено про підозру за незаконне перевезення осіб через кордон та зловживання впливом.

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Тим часом дії, вчинені згідно із другою статтею, караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3500 доларів США.