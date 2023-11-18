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В Одессе демонтировали пьедестал зенитной пушки — подробности

18 ноября 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе демонтировали пьедестал зенитной пушки — подробности
Место, где раньше размещался памятник. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Приморском районе Одессы демонтировали пьедестал, где стояла 85-мм зенитная пушка. Речь идет о памятнике возле Одесского лицея на Тенистой.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Камни на месте прежнего расположения памятника. Фото: Новости.

Что известно о памятнике

Пьедестал находился во дворе Одесского лицея №56 по улице Тенистой, 1 угол Черняховского. На нем стояла 85-мм зенитная пушка образца 1939 года "52-К". Это памятник героической обороне Одессы 1941-1944 годов. Однако еще в июне 2022 года пушку убрали после того, как в российском министерстве обороны заявили, что на территории школы находится оружие. А сейчас убрали и постамент.

Зенитная пушка "52-К". Фото: google

Снос памятников в Одессе

Напомним, 13 ноября, в Одессе состоялось заседание историко-топонимической комиссии городского совета по демонтажу памятников российским деятелям.

Какие памятники снесут

  • Скульптура Ф.Е. Дзержинского;
  • памятник В.П. Чкалову;
  • бюст Павлову И.П.;
  • памятник И.Д. Черняховского;
  • бюст О. Хворостина;
  • памятник Толстому Л.М.

Кроме того, на трех памятниках планируется изменить содержание табличек. Так, на постаменте бюста Попову со словосочетания "русский ученый-физик" уберут слово "русский". То же сделают с бюстом Ляпунова в университетском дворе на Пастера. Его подпишут математиком и механиком без упоминания Петербургской академии наук. А Павлова на скульптуре в санатории "Аркадия" подпишут физиологом, а не русским физиологом. Также добавим, что комиссия решила не трогать памятники Пушкину и Воронцову.

Также мы писали, что 28 декабря 2022 вечером в центре Одессы демонтировали памятник императрице Екатерине II.

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