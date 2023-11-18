В Одесі демонтували п'єдестал зенітної гармати — деталі

Місце, де раніше розташовувався пам'ятник. Фото: Новини.LIVE

У Приморському районі Одеси демонтували п'єдестал, де стояла 85-мм зенітна гармата. Йдеться про пам’ятник біля Одеського ліцею, що на Тінистій.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Що відомо про пам’ятник

П'єдестал знаходився у дворі Одеського ліцею №56 на вулиці Тінистій, 1 кут Черняховського. На ньому стояла 85-мм зенітна гармата зразка 1939 року "52-К". Це пам'ятник героїчній обороні Одеси 1941–1944 років. Однак ще в червні 2022 року гармату прибрали, після того, як у російському міністерстві оборони заявили, що на території школи знаходиться зброя. А зараз прибрали й постамент.

Зенітна гармата "52-К". Фото: google

Знесення пам’ятників в Одесі

Нагадаємо, 13 листопада, в Одесі відбулося засідання історико-топонімічної комісії міської ради щодо демонтажу пам'яток російським діячам.

Які пам'ятники знесуть

Скульптура Ф.Е. Дзержинського;

пам’ятник В.П. Чкалову;

бюст Павлову І.П.;

пам’ятник І.Д. Черняховському;

бюст О. Хворостіна;

пам’ятник Толстому Л.М.

Крім того, на трьох пам'ятниках планують змінити зміст табличок. Так, на постаменті погруддя Попову зі словосполучення "російський вчений-фізик" приберуть слово "російський". Це ж зроблять із погруддям Ляпунова в університетському дворі на Пастера. Його підпишуть математиком та механіком, без згадки Петербурзької академії наук. А Павлова на скульптурі у санаторії "Аркадія" підпишуть фізіологом, а не російським фізіологом. Також додамо, що комісія вирішила не чіпати пам’ятники Пушкіну та Воронцову.

Також ми писали, що 28 грудня 2022 року ввечері в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ.