Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі демонтували п'єдестал зенітної гармати — деталі arrow

В Одесі демонтували п'єдестал зенітної гармати — деталі

18 листопада 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі демонтували п'єдестал зенітної гармати — деталі
Місце, де раніше розташовувався пам'ятник. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Приморському районі Одеси демонтували п'єдестал, де стояла 85-мм зенітна гармата. Йдеться про пам’ятник біля Одеського ліцею, що на Тінистій.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:
Каміння на місці колишнього розташування пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про пам’ятник

П'єдестал знаходився у дворі Одеського ліцею №56 на вулиці Тінистій, 1 кут Черняховського. На ньому стояла 85-мм зенітна гармата зразка 1939 року "52-К". Це пам'ятник героїчній обороні Одеси 1941–1944 років. Однак ще в червні 2022 року гармату прибрали, після того, як у російському міністерстві оборони заявили, що на території школи знаходиться зброя. А зараз прибрали й постамент.

Зенітна гармата "52-К". Фото: google

Знесення пам’ятників в Одесі

Нагадаємо, 13 листопада, в Одесі відбулося засідання історико-топонімічної комісії міської ради щодо демонтажу пам'яток російським діячам. 

Які пам'ятники знесуть

  • Скульптура Ф.Е. Дзержинського;
  • пам’ятник В.П. Чкалову;
  • бюст Павлову І.П.;
  • пам’ятник І.Д. Черняховському;
  • бюст О. Хворостіна;
  • пам’ятник Толстому Л.М.

Крім того, на трьох пам'ятниках планують змінити зміст табличок. Так, на постаменті погруддя Попову зі словосполучення "російський вчений-фізик" приберуть слово "російський". Це ж зроблять із погруддям Ляпунова в університетському дворі на Пастера. Його підпишуть математиком та механіком, без згадки Петербурзької академії наук. А Павлова на скульптурі у санаторії "Аркадія" підпишуть фізіологом, а не російським фізіологом. Також додамо, що комісія вирішила не чіпати пам’ятники Пушкіну та Воронцову.

Також ми писали, що 28 грудня 2022 року ввечері в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі