В Одессе на женщину упало дерево — видео

Сломанное дерево. Фото иллюстративное: соцсети

На проспекте Князя Владимира Великого (бывший Добровольского) упало дерево. Пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно

Как рассказали Новини.LIVE в пресс-службе Одесской мэрии, женщину госпитализировали в областную больницу. По предварительным данным, пострадавшая в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за два дня в городе упали пять деревьев. Территорию, где произошел инцидент, обслуживает управляющая компания "Сервис Плюс".

Что делать, если упало дерево

вызвать соответствующие службы, если есть пострадавшие — скорую помощь;

если дерево упало на электрические провода, то запрещено подходить близко к месту аварии;

в случае повреждения имущества пострадавшие могут обратиться за возмещением.

Если упавшее дерево нанесло ущерб, в первую очередь нужно сообщить полиции. Экспертиза должна определить, что падение произошло из-за халатности держателя зеленого насаждения — тогда можно рассчитывать на компенсацию от него. Выплачивать ее должен ответственный за дерево. Это может быть ОСМД, частное предприятие или, если речь идет о землях общего пользования, — местном самоуправлении.

Напомним, в Одессе планируют выделить 7 млн грн на подрезку деревьев на побережье. Кроме того, еще 1 млн потратят на уборку аварийных зеленых насаждений в разных районах города.