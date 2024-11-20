В Одесі підріжуть дерева на узбережжі за 7 млн

Комунальники підрізають дерева. Фото: Міськзелентрест

Наступного року Одеська міськрада виділить 7,1 млн грн на омолодження й обрізку зелених насаджень на узбережжі. Але хто розпоряджатиметься цими грошима, не розуміють навіть депутати.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

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Хто отримає гроші

Кошти будуть виділені за програмою управління інженерного захисту — відповідно, отримає їх комунальне підприємство "Узбережжя". Водночас роботи за підсумками перемовин виконуватиме інше КП, "Міськзелентрест". Втім, передати йому гроші напряму буцімто неможливо, адже воно не є балансоутримувачем насаджень.

"Міськзелентрест" здійснює утримання зелених насаджень, які є у нього на балансі. Те, що стосується санітарного стану узбережжя, пляжів, — це КП "Узбережжя". У разі, якщо буде поставлена задача визначити замовником даних робіт "Міськзелентрест" або інше комунальне підприємство, буде проведено тендер. Але нам наразі треба розподілити кошти", — пояснив директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Така ситуація здивувала депутатів. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чому не можна скерувати гроші безпосередньо виконавцям робіт. Однак після тривалої дискусії комісія все-таки погодила направлення грошей КП "Узбережжя".

Нагадаємо, в Одесі витратять 1 млн грн на підрізування дерев. Замовником послуги виступив "Міськзелентрест", який раніше здійснював такі роботи своїми силами. Також на Одещині планують встановити систему оповіщення за 8,5 млн грн.