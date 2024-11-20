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В Одесі виділять 7 млн на обрізку дерев — є нюанс

20 листопада 2024 18:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі підріжуть дерева на узбережжі за 7 млн
Комунальники підрізають дерева. Фото: Міськзелентрест
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Наступного року Одеська міськрада виділить 7,1 млн грн на омолодження й обрізку зелених насаджень на узбережжі. Але хто  розпоряджатиметься цими грошима, не розуміють навіть депутати.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

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Хто отримає гроші

Кошти будуть виділені за програмою управління інженерного захисту — відповідно, отримає їх комунальне підприємство "Узбережжя". Водночас роботи за підсумками перемовин виконуватиме інше КП, "Міськзелентрест". Втім, передати йому гроші напряму буцімто неможливо, адже воно не є балансоутримувачем насаджень. 

"Міськзелентрест" здійснює утримання зелених насаджень, які є у нього на балансі. Те, що стосується санітарного стану узбережжя, пляжів, — це КП "Узбережжя". У разі, якщо буде поставлена задача визначити замовником даних робіт "Міськзелентрест" або інше комунальне підприємство, буде проведено тендер. Але нам наразі треба розподілити кошти", — пояснив директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк. 

Така ситуація здивувала депутатів. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чому не можна скерувати гроші безпосередньо виконавцям робіт. Однак після тривалої дискусії комісія все-таки погодила направлення грошей КП "Узбережжя".

Нагадаємо, в Одесі витратять 1 млн грн на підрізування дерев. Замовником послуги виступив "Міськзелентрест", який раніше здійснював такі роботи своїми силами. Також на Одещині планують встановити систему оповіщення за 8,5 млн грн.

Одеса гроші дерева Новини Одеси обрізання

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