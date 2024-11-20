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В Одессе выделят 7 млн на обрезку деревьев — есть нюанс

20 ноября 2024 18:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе подрежут деревья на побережье за 7 млн
Коммунальщики подрезают деревья. Фото: Горзелентрест
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В следующем году Одесский горсовет выделит 7,1 млн. грн. на омоложение и обрезку зеленых насаждений на побережье. Но кто будет распоряжаться этими деньгами, не понимают даже депутаты.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета.

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Кто получит деньги

Средства будут выделены по программе управления инженерной защиты — соответственно получит их коммунальное предприятие "Побережье". В то же время работы по итогам переговоров будет выполнять другое КП, "Горзелентрест". Впрочем, передать ему деньги напрямую невозможно, ведь оно не является балансодержателем насаждений.

"Горзелентрест" осуществляет содержание находящихся у него на балансе зеленых насаждений. Что касается санитарного состояния побережья, пляжей, это КП "Побережье". В случае, если будет поставлена задача определить заказчиком данных работ "Горзелентрест" или другое коммунальное предприятие, будет проведен тендер. Но нам сейчас нужно распределить средства", — объяснил директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Такая ситуация удивила депутатов. В частности, они пытались выяснить, почему нельзя направить деньги напрямую исполнителям работ. Однако после длительной дискуссии комиссия все-таки согласовала направление денег КП "Побережье".

Напомним, в Одессе потратят 1 млн грн на подрезку деревьев. Заказчиком услуги выступил "Горзелентрест", ранее осуществлявший такие работы своими силами. Также в Одесской области планируют установить систему оповещения за 8,5 млн грн.

Одесса деньги деревья Новости Одессы обрезка

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