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В Одесі дерево впало на жінку — в якому вона стані

22 листопада 2024 14:04
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі на жінку впало дерево — відео
Зламане дерево. Фото ілюстративне: соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На проспекті Князя Володимира Великого (колишній Добровольського) впало дерево. Постраждала жінка. Її доставили до лікарні. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

Як розповіли Новини.LIVE у пресслужбі Одеської мерії, жінку госпіталізували до обласної лікарні. За попередніми даними, постраждала у важкому стані.

Як повідомили у пресслужбі мерії, за два дні у місті впали п'ять дерев. Територію, де стався інцидент, обслуговує керуюча компанія "Сервіс Плюс".

Що робити, якщо впало дерево

  • викликати відповідні служби, якщо є постраждалі — швидку допомогу;
  • якщо дерево впало на електричні дроти, то заборонено підходити близько до місця аварії;
  • у випадку пошкодження майна, постраждалі можуть звернутися за відшкодуванням.

Якщо впале дерево спричинило збитки, у першу чергу треба повідомити поліцію. Експертиза має визначити, що падіння відбулося через недбальство утримувача зеленого насадження — тоді можна розраховувати на компенсацію від нього. Виплачувати її має відповідальний за дерево. Це може бути ОСББ, приватне підприємство або, якщо йдеться про землі загального користування, — місцеве самоврядування.

Нагадаємо, в Одесі планують виділити 7 млн грн на підрізку дерев на узбережжі. Крім того, ще 1 млн витратять на прибрання аварійних зелених насаджень у різних районах міста. 

Одеса аварія нещасний випадок дерева Новини Одеси

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