В Одессе готовят альтернативные места отдыха, — Гуменюк

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Посещение побережья этого, как и в прошлом году под запретом. Впрочем, местные власти готовят альтернативные места для отдыха.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Мы проводим информационную кампанию с разъяснением тех опасностей, которые могут сталкивать на побережье и в прибрежных водах. Мы работаем с органами местной власти, которым также предоставлены соответствующие рекомендации. Они, в свою очередь, готовят население и альтернативные места отдыха не на самом побережье", — отметила Наталья Гуменюк.

Минная опасность

Представитель ОК "Юг" добавила, что на днях было уничтожено 20 мин, которые прибило к берегу. Впрочем, не все из них удалось контролируемо обезвредить. Некоторые мины самовольно сдетонировали и нанесли существенные повреждения окружающей среде. К счастью, рядом людей в те моменты не было.

Напомним, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

Кроме того, Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы приобщиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.